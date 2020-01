Alcaldesa puertorriqueña explota contra Johnny Ventura tras cancelación de concierto

De forma negativa fue tomada por la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, Carmen Yulín Cruz, la cancelación de las presentaciones de varios cantantes que estaban previstos a presentarse en la capital del vecino país, en especial contra el merenguero Johnny Ventura.

En un video compartido por el periódico boricua El Nuevo Día se escucha como reacciona la funcionaria pública ante la decisión tomada por el dominicano y otros cantantes de suspender sus presentaciones por la situación sísmica que viene afectando la isla desde hace varias semanas.

“Este país tiene que dejar la pendejada”, fue una de las frases expresadas por la indignada funcionaria.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante Johnny Ventura anunció que no participará en las Fiestas de la Calle San Sebastián que se celebran desde el miércoles hasta el domingo de esta semana, debido a la situación que enfrenta la isla con los recientes sismos.

“Luego de un afectuoso saludo, como es de su conocimiento este próximo domingo 19 de enero estaba supuesto a presentarme en las Fiestas de la Calle de San Sebastián 2020, actividad que sé, es de gran importancia para usted y los hermanos puertorriqueños. Sin embargo, dada la situación que se ha presentado en Puerto Rico con los movimientos telúricos de alta dimensión y riesgo que han provocado desastres y pánico en la bella Isla del Encanto, mi equipo de trabajo y yo hemos decido no participar en dicho evento. Dado que estos fenómenos no responden al control humano, y que por tanto ni usted, ni yo, ni nadie pueden asegurar la salvaguarda de vida ante la ocurrencia de otro evento de mayor categoría, decidimos no poner en riesgo nuestras vidas ni la de nuestro personal”, expresó el merenguero dominicano en una carta dirigida a la alcaldesa de San Juan.