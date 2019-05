$!Alejandra Guzmán por fin habla sobre los ataques de su hija Frida Sofía

En la eterna guerra que inició Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán y quien confesó medicarse para la depresión, la madre por fin se refirió a este triste tema que involucra a la famosa madre y su hija.

Frida Sofía denunció que su madre nunca le dio el amor que merecía, que cuando quería ser cantante no la ayudó y por si fuera poco, acusó a Alejandra Guzmán de estar con uno de sus ex novios, el modelo Christian Estrada.

Al ser abordada por el medio hispano Suelta la Sopa TV de Telemundo este jueves, Alejandra reaccionó un tanto triste y alegó que todo lo que le ha dado es amor a sus 27 años de vida.

“Hay cosas que se tienen que tratar en familia y yo estoy aquí para ella. Ella ha hablado desde hace dos meses mal de Michelle Salas (la hija de Luis Miguel), de mi madre, Silvia Pinal, de mí... Somos una familia disfuncional, pero así funcionamos”, comentó y recordó que Frida Sofía la tiene bloqueada por las redes.

“Le he dado un patrimonio. Le he dado un coche, dos carreras, todo lo que he podido, sudando, y estoy trabajando. A la gente no le incumbe porque es mi familia”, señaló.

Negó estar con la expareja de Frida Sofía. “Jamás haría eso”, dijo Guzmán.

Alejandra aseguró que no quiere más pleitos y lo único que desea para ella y los demás es estar en paz. “Se lo digo a la gente que le importa poco lo que digan y le importa la salud mental y la paz interna”, compartió.

Frida Sofía siguió con los ataques y la noche de este jueves publicó una conversación que sostuvo con la intérprete de “Hacer el amor con otro” donde le cuestionó haber salido con su ex, pero su progenitora le reclamó que fue una salida laboral con el equipo de trabajo de la cantante.

“Me duele ver como piensas que yo tengo algo con él”, se lee en la respuesta de Alejandra Guzmán en un mensaje de WhatsApp.