$!Alejandro Sanz tendrá que pagar más de cinco millones de euros; pierde demanda

El cantautor español Alejandro Sanz deberá pagarle 9 millones de dólares a Rosa Lagarrigue, su antigua representante, luego de que esta ganara la demanda que reclamó un indemnización por los veinticinco años que laboró junto a este.

De acuerdo con la sentencia que según el diario El País de España, publicada este lunes en Madrid, el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid evacuó una resolución en la que declaró injustificada la resolución del contrato de representación que vinculaba a ambas partes.

De acuerdo con la información divulgada por el diario español, la sentencia obliga a Gazul producciones (sociedad de Alejandro Sanz) y a Alejandro Sánchez Pizarro (el nombre real del cantante) a pagar, por diversos conceptos, incluido el lucro cesante, la cantidad total de 5.430.022,27 euros, más sus intereses y actualizaciones, a la empresa de Lagarrigue, RLM SL. “El cantautor Alejandro Sanz ha sido declarado responsable subsidiario del pago de la condena. La sentencia dictada no es firme, siendo susceptible de ser recorrida en apelación”, dice el escrito.

Lagarrigue reclamaba al cantante nueve millones de euros por incumplimiento de contrato. “Demandar a Alejandro Sanz ha sido lo más triste de mi vida profesional”, dijo la representante a este periódico en 2017, poco después de iniciar su batalla en los tribunales.

“Le he tenido que demandar, claro. Sé que mucha gente piensa que él me ha demandado a mí, pero no. Le he demandado yo y eso es lo más triste que he hecho en toda mi vida profesional. Es tremendo, porque yo solo tengo recuerdos magníficos con Alejandro. Y es un artistazo. Pero hoy la situación es otra. Y es muy triste, es lamentable, a mí me mata”. Y zanjaba: “Y no me gustaría hablar más de este tema”, reveló la empresaria.

La ruptura se produjo en mayo de 2016, cuando en el despacho de Lagarrigue se recibió un escrito del administrador de Alejandro Sanz en el que se comunicaba que rompía el contrato que le unía a RLM, la firma de la representante. De esta manera, acababa una larga relación que en 2014 se había renovado hasta 2019.