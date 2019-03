Álex Bueno: “Lo primero que hacía cuando me levantaba era beber alcohol”

El merenguero Álex Bueno, quien años atrás atravesó por una fuerte adicción a las drogas y luego al alcohol, dijo que este último vicio es peor porque es más asequible para las personas.

“El alcohol es peor que las drogas porque es más fácil de conseguir, todo el mundo lo tiene, lo compra donde sea, a la hora que sea. Incluso, aquí hasta a los menores de edad le venden alcohol”, expresó El Mayimbito durante una entrevista en el programa “Esta noche Mariasela” que conduce Mariasela Álvarez.

Bueno dijo que su primer vicio fueron las drogas con las cuales tuvo el primer contacto poco después de incursionar en la música. Comentó que había un grupo que se las ofrecía a los artistas para que la consumieran y llevaran a ese mundo a los jóvenes que seguían música.

Tras dejar las drogas, Álex cayó en el alcoholismo, vicio que casi acaba con su vida.

“Yo no me dormía sino dejaba mi botella de alcohol al lado de la mesita de noche, porque lo primero que yo hacía cuando me levantaba era beber alcohol”, reveló el merenguero.