Alex Matos sale en defensa de los cantantes urbanos: "Ellos no son los culpables"

Para el cantante de salsa Alex Matos los urbanos no son culpables del tipo de letras de las canciones que interpretan como aseguran algunas figuras y sociólogos.

A su juicio son los consumidores de este tipo de temas los que motivan a esos exponentes al preferir las que tengan letras explícitas que hablan de sexo, violencia y drogas.

Esta reflexión del cantante viene tras la polémica que se armado en redes sociales luego de la críticas que varios humoristas han externado en redes sociales sobre la influencia negativa de este tipo de canciones y la necesidad de que sean reguladas.

"Si sus canciones no vendieran o no gustaran hace ratos que hubiesen cambiado las letras y el mensaje. La música es un negocio y si vende por qué no hacerla", concluyó.

Opiniones divididas

Este fin de semana Diario Libre realizó un reportaje sobre "la evolución de la música urbana", donde sociólogos, locutores, programadadores y artistas del género dieron su opinión sobre este controversial género, sus letras e influencia en los jóvenes.

Para el locutor y productor radial Luinny Corporan, uno de los más conocedores del género urbano de la actualidad "la música urbana es la herramienta que ha ayudado a muchos jóvenes a poder expresarse y poder salir adelante cuando muchas puertas le fueron cerradas".

De forma parecida se refirió Charlie Valens, pionero del género urbano.

"En su mayoría, estos jóvenes provienen de barrios marginados, que vieron en la música urbana la manera de trascender musicalmente hablando, aunque algunos de ellos descuiden la calidad de la lírica", señaló.

A juicio del sociólogo César Cuello, las expresiones que algunos de estos cantantes usan en sus canciones y el comportamiento que exponen en sus redes sociales incide en el accionar de sus seguidores de forma directa.

“Por supuesto que incide. Todo lo que tiene que ver con expresiones populares dominantes que se hacen masivas, modela el comportamiento. Además, esas canciones vienen acompañadas, no solo de letras, sino de personas que se glorifican y se convierten en referentes populares, y más con el dominio de las redes sociales y de los medios de comunicación masiva”, señala el también profesor universitario y filósofo.

La locutora Katiuska Peguero, quien produce y conduce el programa radial Flow Kathira por la emisora Power 103.7, coincide con el intelectual asegurando que “este tipo de contenido lacera” a los jóvenes y debe regularse, porque no es cierto que en los barrios solo haya este tipo de ejemplos”.

“Hay muchos jóvenes valiosos, con historias de superación, que pudieran ser inspiraciones para los exponentes del género”, observa.