Alex Matos y su anécdota con Anthony Ríos: “Él recibió un botellazo por mí”

El artista de la canción romántica Anthony Ríos falleció un 4 de marzo del 2019 a los 68 años, dejando un legado musical que se mantiene vivo.

En honor a su memoria el salsero Alex Matos lanzó “Para ti Anthony...El tributo”, una producción discográfica de 11 canciones de los éxitos de Ríos arregladas en versión salsa por destacados músicos.

Durante la rueda de prensa donde se presentaron algunas canciones, el salsero contó que no solo admira a Anthony desde niño, sino que tenía una relación muy estrecha, al punto de que una vez el veterano músico criollo puso su vida por encima de la suya.

La anécdota

Todo sucedió hace unos años, cuando en unas fiestas patronales se armó “un lío” y los vidrios de una botella corrieron por los aires cortando a Anthony Ríos.

Así lo relató el salsero: “Una vez él me invitó a cantar a ‘La Cuchilla’ de Villa Altagracia a cantar en unas patronales y se armó tremendo lío y empiezan a tirar botellas. Anthony se para frente a mí para que no se me pegue nada y a él se le pegó un vidrio (al costado derecho) y lo cortó, creo que le dieron tres puntos”.

Narró que le decía que tenía que cuidarlo a él y Anthony le respondía que no, que él era el anfitrión, “fui yo que te traje y a ti no te pasa na’-”, recordó Alex Matos al ser abordado por Diario Libre.

“Anthony es un caballero, un poeta, yo digo que el más completo y multifacético artista dominicano; comediante, compositor, presentador, cantante y no solo de balada, sino de salsa, bachata, merengue... De verdad, yo envidio a Anthony con to’ y sus 26 hijos”, remató el salsero en medio de la risa de los presentes durante la rueda de prensa.

Ante la pregunta de la periodista Zoila Puello de si le gustaría imitar a Ríos en la cantidad de hijos, Matos declaró con picardía: “Ya se me fue el tiempo, me quedé con uno. Les debo 25”.

Otra anécdota que contó Alex de sus conversaciones con Ríos es sobre el significado de la muerte.

“Anthony me decía mucho que cuando muera que no lo lloren que él vivió, que el que llore está perdiendo su tiempo y sus lágrimas. Siempre me decía: -tú estás benditamente condenado al éxito-, y yo le decía –Anthony, yo te agradezco- y él me decía no, que no le agradezca nada”, agregó.

“Yo te agradezco a ti, porque tú me estás reviviendo”, eran las palabras del fenecido artista a su pupilo.

Expresó que cada vez que se veían, el grande de la canción romántica criolla se mantenía modesto. “No me agradezcas nada”, reiteraba.

“Pero yo le decía que quien se está aprovechando soy yo y él respondía que no”, rememora.

Raphy D’ Oleo, testigo del aprecio de Anthony a Alex

La anécdota comentada por Alex Matos fue corroborada por el promotor artístico Raphy D’ Oleo, quien fue el representante de Anthony Ríos por 20 años.

“Esa historia fue real. Anthony lo invitó para cantar con él. Al momento del problema, Anthony se puso adelante y por eso fue que lo hirieron y duró dos días interno con una herida profunda, porque tiraron una botella y se partió en la tarima y un vidrio le fue derecho. A quien le iban a dar era a Alex”, contó Raphy.

Dijo que eso fue una muestra del cariño que el intérprete de “Si usted supiera señora” le tenía a Alex.

Valoró la producción discográfica “Para ti Anthony...El tributo” como algo “fuera de serie” porque está hecha con respeto, no distorsionó y mantuvo el concepto original de las canciones.

“Yo conozco a Alex desde antes de grabar y reitero que es la mejor selección de la vida para hacer posible que la parte espiritual y artística de Anthony Ríos resurja hoy en un área como la salsa”, declaró Raphy.

“Alex siempre ha sido muy cuidadoso como artista de las cosas que hace y yo soy testigo directo del aprecio que Anthony le tenía a él”, concluye.

Sobre la producción discográfica

Comenta a DL que “Imaginación” fue una de la canción más difícil de grabar, por lo emotiva que es. “Es una de las mejores canciones de Anthony Ríos y de las que más me ha marcado. A mí me dio un poco de trabajo, tuvimos que grabarla como cuatro veces”.

Destacó que el lanzamiento de 11 canciones en salsa de Anthony Ríos fue hecho por la empresa AJD Management, en la persona de su presidenta, Amelfis Díaz, luego de años de trabajo.

De “Para ti Anthony...El Tributo”, se difunden actualmente las canciones “Fatalidad” (Arreglo y dirección: DJ Sammy) y “La ancha” (Arreglo y dirección de Johan Minaya), lanzadas el viernes 22 de enero a través de todas las plataformas de música digital.

Completan el álbum las canciones “Comprender más y amarse menos” y “Droga”, arreglos y dirección de Noe Cid Santana, mientras que “La Z”, “Si usted supiera señora” y “Canción del adiós” fueron arregladas y dirigidas por Wilbert Taveras.

Otro tema cantado por Alex Matos en versión salsa fue “Como ayer”, producida por Yiyo Sarante.

Las canciones pueden buscarse en las plataformas digitales.