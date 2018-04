Alfareros lanza nueva producción discográfica Setenta veces siete

SANTO DOMINGO. La destacada agrupación de música religiosa Alfareros lanza su nueva producción discográfica “Setenta veces siete”, la número siete de su discografía y tras exactamente siete años sin pisar un estudio de grabación.

El nuevo álbum, disponible desde la semana pasada en las distintas plataformas digitales, está catalogado como una obra musical sino perfecta, lo más cercano a ella, de acuerdo a su productor y director de Alfareros, Junior Cabrera.

Resalta, en primer lugar, la forma en que el disco de 14 temas, la mayoría de su autoría, junto a los demás integrantes del grupo, ha tocado sus corazones, así como la riqueza en colaboraciones e invitados especiales. Fue grabado en Miami, Los Ángeles, Italia, India, Francia y por supuesto República Dominicana.

“Con este álbum, nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que “todos tenemos necesidad de consuelo, porque nadie es inmune al sufrimiento. El mira nuestros corazones y reconoce allí nuestro deseo de ser comprendidos ,y liberados, como dice la Palabra “Hasta 70 veces 7” (Mateo 18, 21-35), refiere.

En cuanto a los estilos musicales comenta: “tenemos rock de los ’80, con toques de tayko (tambor japonés) o pop rock con patrones de Tabla (instrumento de la India) así como ritmos tropicales en los cuales fusionamos varios estilos ”, explica.

Reconocidos músicos

Setenta veces siete cuenta con la participación de reconocidos músicos de renombre internacional tales como Dan Warner, Lee Levin y Bruno Zuccheti, quienes trabajan para artistas como Ricardo Arjona, Alejandro Sanz , Luis Fonsi, Eros Ramazzotti y Laura Pausini, respectivamente. Participa también Richard Bravo, percusionista de Juanes.

Otra gran colaboración es la del también percusionista Marvin B.Gordy, quien ha trabajado para películas como Transformers: Age of Extinction, X-Men United-Despicable Me 2, entre otras.

En el plano local, intervienen los prestigiosos Sandy Gabriel, Isaías Lecler, Otoniel Nicolas, Luis Mojica, Miguel Montaz, Alberto Campusano, Joel Ramírez, Patricio Bonilla, Ernesto Núñez, Manuel Paulino, Quico Rizec y Allan Leschhorn.

Las nuevas canciones

Setenta veces siete, La caravana, Nadie que no seas tú, Me rindo, Hola viejo, Grandiosa, La batalla, Wipirri, No vas a herirme, No me faltes nunca, La chica rosa, El medicamento, Un solo Señor, Grandiosa.