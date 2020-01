Alicia Keys y Boyz II Men realizan homenaje a Kobe Bryant en los Grammy

“Nunca imaginamos que iniciaríamos el premio de esta forma”, dijo con notada tristeza la cantante Alicia Keys al iniciar la presentación de los Premios Grammy este domingo tras la repentina muerte de Kobe Bryant en un accidente aéreo.

A solo horas de arrancar el premio, la producción preparó un homenaje que resultó improvisado y a la vez orgánico: Alicia Keys y Boyz II Men cantaron a capela “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” en tono góspel.

Los artistas sentados en la gala no podían ocultar el llanto y las caras entristecidas de aquel momento solemne, mientras a lo lejos enfocaban las camisetas con los números 24 y 8 que utilizó el destacado jugador de la NBA justamente en ese estadio donde se celebra la premiación, en el Staples Center de Los Ángeles.

“La música es lo que mejor puede sanar en el mundo”, reiteró Keys con su hermosa voz.

Mas adelante acudió al piano para cantar otra canción emotiva.

“Estamos literalmente parados aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant”, dijo Alicia Keys refiriéndose a la casa de los Lakers.

La 62 edición de los Grammy comenzó en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con una fiesta que quedó ensombrecida por el fallecimiento en un accidente de helicóptero de la leyenda del baloncesto y estrella angelina Kobe Bryant.

“Esta noche es para Kobe”, dijo Lizzo antes de arrancar la actuación inaugural de la gala.

Alicia Keys es por segundo año consecutivo la presentadora de estos premios, cuya gala previa y alfombra roja estuvieron dominadas por los comentarios de tristeza y homenaje al fallecido exjugador de Los Angeles Lakers.

El hecho de que el Staples Center, donde se celebran hoy los Grammy, sea además el estadio de Los Angeles Lakers contribuyó a que hoy se mezclara el ambiente de celebración de los galardones de la Academia de la Grabación con los lamentos y lágrimas de los fans de Bryant que se congregaron en los alrededores del recinto para recordar su figura.

En lo estrictamente musical, Lizzo con ocho candidaturas, seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza, son los principales favoritos para los Grammy.