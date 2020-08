Alofoke: “Don Miguelo pide a su pueblo no hacer desorden”

Sobre la justicia, pidió no hacerle un daño al intérprete de “La vainita”, si no que se utilice su influencia y la de otros artistas urbanos para hacer una campaña.

Algunas personas vociferaron que el comediante Fausto Mata no es una persona grata en SFM a raíz de sus comentarios sobre los videos de Don Miguelo, razón por la que Matías instó a no promover el odio. “No es momento de propagar odio. Si hacemos desorden le vamos a dar la razón a quienes dicen que la música urbana incita a la violencia”.

El propietario de la plataforma Alofoke Radio declaró que los urbanos no son delincuentes.

En tanto que se está conociendo en estos momentos las medidas de coerción. La Fiscalía de la provincia Duarte solicitará prisión preventiva contra el cantante de género urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido como Don Miguelo, por difundir en las redes sociales un video que viola derechos de menores de edad.

La Procuraduría General de la República informó que, aunque el artista contara con la aprobación de los padres para la publicación del audiovisual, su accionar constituye una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), por lo que, entienden debe permanecer detenido hasta que se le conozca medida de coerción.