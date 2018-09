Amanda Mena pierde en la semifinal del American’s Got Talent por falta de votos

SANTO DOMINGO.- Aunque mereció la ovación de pie por parte de los jueces del American’s Got Talent 2018, Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel y Heidy Klum, la cantante adolescente de origen dominicano Amanda Mena no logró pasar a la final debido a que no reunió los votos suficientes para quedar, pese a que era una de las favoritas. El público debía votar hasta finalizado el proceso, cinco horas después. La transmisión por la cadena NBC anunció que las votaciones debían hacerse a través del número 1-866-60-AGT01 (1-866-602-4801). También por medio de la página web, hasta 10 veces en cada plataforma.

Su interpretación la noche de martes en la emisión semifinal del afamado concurso America’s Got Talent (AGT) 2018 fue con la versión twist del éxito de Pharrell Williams, “Happy”.

Sus padres, que son dominicanos y residentes en Nueva York, Estados Unidos, se encontraban entre el público y no pudieron contener la emoción.

La cantante Mel B le dijo, llena de alegría: “Amanda, simplemente te adoro, bien hecho, bien hecho... Te amo, ‘mataste’, quiero que todos voten por mi chica...”.

Tras su función, la modelo Heidy Klum le expresó: “Te ves tan sofisticada para tu edad, me refiero a tu voz, a tu presencia en el escenario, en la confianza que tienes. Me encantó lo que hiciste con la canción y para mí es tu mejor performance hasta el momento. Realmente lo fue. Bien hecho”.

Mientras que Simon Cowell, que siempre es el más duro, también le reflejó de buena fe su participación. Simon le comentó lo siguiente: “...Lo que quieres hacer en la vida es convertirte en una estrella de pop, pero no está mal decir que siguiendo adelante te ha llevado muy lejos hasta la semifinal del American’s Got Talent. Eso es un masivo, masivo logro, créeme. Y en este momento, esta interpretación es mucho mejor que tu primera presentación. Tú estás más confiada, me gusta tu personalidad dulce. Bien hecho”.

Aunque le alertó: “Pienso que mucha gente te va engañar”. Y luego finalizó con “bien hecho”.

Por último, Howie Mandel, le manifestó: “Creo que es más importante mirar el ‘paquete’ del pasado y ver cómo tus duros comienzos te hicieron hacerlo más duro. Pienso que eso fue lo que te trajo al siguiente nivel; del que fuiste capaz de interpretar ahora. Tú debes estar orgullosa de ti misma dondequiera que esto te lleve. Buena suerte, chica”.

En una entrevista con un medio nacional, Mena dijo que de no ganar seguiría hacia adelante con su sueño de llegar lejos en la música.

Ella fue la ganadora en 2014 del concurso La Voz Kids de Telemundo y está cantando desde los 7 años de edad.