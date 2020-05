$!Amara La Negra se une a protesta contra el asesinato de George Floyd en Estados Unidos

Estados Unidos vive uno de sus momentos más tensos luego de que el pasado 25 de mayo falleciera George Floyd, un hombre de 46 años, por el que ha sido acusado el expolicía Derek Chauvin. Al ser detenido Floyd en Minneapolis tras intentar pagar con un billete falso de 20 dólares fue sometido por el oficial Derek Chauvin colocando su rodilla sobre su cuello, dejándolo completamente inconsciente, ocasionando su muerte.

Ante las protestas masivas que se han producido en diversas ciudades de Estados Unidos, al igual que actos de vandalismo, la cantante dominicana Amara La Negra salió a protestar para defender a los negros y exigir justicia por el asesinato de George Floyd.

La urbana dominicana manifestó estar harta del racismo y la discriminación. “Estamos hartos de que piensen que somos ¡menos que nadie! No tan solo en este país! Si no en el mundo entero”, escribió.

En varias fotografías que colgó en sus redes vestida de negro y de manera enérgica protestando escribió un poderoso mensaje: “Yo Soy Dominicana y orgullosa de Serlo! Ya que mis padres son dominicanos. Pero Primero ¡SOY NEGRA! Y ¡siempre defenderé a Mi Raza! A las injusticias! Siempre lo he hecho esto no es nuevo. Siempre he hablado de la discriminación que he sufrido y sufrimos!

Es muy fácil juzgar y criticar pero si usted no nació en este color de piel tal vez nunca entendería lo que se siente ser negro en este mundo! Cómo la gente mira a uno.. cómo te juzgan sin conocerte por el color de tu piel! Ya estamos hartos del racismo... ¡El que yo sea latina no me hace menos negra! El mundo nunca cambiará si tú no aportas, si no ayudas. ¡Habla, protesta, di algo! No es justo por favor! ¡Llegamos a este país como esclavos y es 2020 y todavía no hay igualdad de derechos para nosotros! #UnidosSomosMasFuertes”, fue el duro mensaje de la artista.

Celebridades como Justin Bieber, Cardi B, Kim Kardashian, Madonna, Kanye West, Beyoncé y Jay-Z, Jennifer López han alzado su voz y piden justicia.