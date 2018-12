$!Amaury Gutiérrez canta esta noche

“Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor/ que ya no brillas como el sol/ que ya no sufres más por mí.../ Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira por la sinceridad con que tus ojos me miran”, son versos cantados a todo pulmón por los verdaderos amantes de la música romántica.

Aunque estamos en épocas navideñas, siempre hay un espacio para destilar romance. Precisamente, esa es la propuesta del astro cubano de este género, el cantautor Amaury Gutiérrez, de 55 años, quien realizará su concierto “Encanto”, la noche de este viernes 21 de diciembre.

“Que alegría es volver a estar en RD donde tengo un público tan lindo que siempre me ha apoyado. Estoy ansioso de compartir una noche de emociones”, expresó Gutiérrez.

La cita es en Hard Rock Live de Santo Domingo, a las 9:00 p.m. bajo la producción de Flazon. El intérprete no dejará de tocar sus temas “Se me escapa el alma”, “Nada es para siempre”, “Llueve por dentro”, el éxito “Dime corazón”, entre otros.