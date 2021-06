$!Amazon Music lanza capítulo de serie biográfica Mi Historia con Nicky Jam

Amazon Music LAT!N lanza este miércoles un nuevo episodio de su serie de vídeos biográficos Mi Historia con el cantante y actor puertorriqueño Nicky Jam, en el cual narra detalles de sus inicios en la industria de la música y cómo trabajó con su compatriota Daddy Yankee.

La compañía informó en un comunicadoque en el capítulo se incluyen los sacrificios que se escondían detrás de algunos de sus mayores éxitos, los errores que cometió que provocaron la caída de su carrera y cómo volvió a los escenarios, entre otro detalles.

"El pasado marca tu presente, los fundamentos vienen de tu casa", comentó Nicky Jam.

"Al mudarme a Puerto Rico, un día en el centro comunal había un 'party' y me puse a cantar, la gente se volvió loca y fue como amor a primera vista. Empecé a hacer mi disco sin tener idea. Luego Daddy Yankee me firmó como artista, y hubo un tiempo en que el género en Puerto Rico fue censurado", recuerda el artista.

"Juntos escribimos un tema y él mencionó Los Cangris, esa fue la marca, y de ahí salieron muchos éxitos. Era una combinación de pinta y furia. Yo me salí del camino un par de años con vicios y problemas callejeros. Hasta que un día me llamaron en Colombia para un evento con varios colegas. Había mucha gente en el hotel y cuando fui al evento me di cuenta que la gente estaba ahí apoyándome", recordó.

"Decidí quedarme e hice cinco temas número 1 en Colombia y luego más de 20 temas mundiales", destacó.

El comunicado recuerda que este episodio es muy especial para Nicky Jam, ya que en él resalta los errores que lo han hecho crecer y ser la persona que es hoy.

"Yo quiero que la gente entienda la razón por la cual yo soy tan gráfico mostrando mi pasado. Es porque ese es mi legado, esos errores que cometió ese joven de 20 años hicieron a este caballero de 40 años. Gracias a ese niño rebelde hay un legado, un mensaje para el mundo, y ese fue el sacrificio y ese es mi testimonio y lo volvería a hacer de nuevo", detalla Nicky Jam.