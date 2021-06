$!Amenazzy, de estudiar contabilidad a triunfar en la música urbana

Con diez años de edad, Amenazzy inició en el mundo de la música formando parte de una agrupación vocal. Pese a desear convertirse en cantante, decidió tener otra opción profesional; así ingresó a la carrera de contabilidad. “El mundo de la música no era algo seguro, entonces debía tener un plan B si la música no se me daba; entonces, me decidí por estudiar contabilidad”, confesó a People en Español.

“En el transcurso, cuando estoy estudiando, empiezo a pegar [con mi música] y me veo obligado a salirme porque perdía exclusividad si seguía yendo a la universidad”, reveló. “Fui a contabilidad porque pensaba que cuando triunfara iba a administrar mi dinero, por eso quería ser contador”.

José Daniel Betances, nombre real de este intérprete de música urbana, confiesa que de sus inicios a la fecha “he tenido un crecimiento muy grande porque he atravesado por muchas etapas puedo decir que he evolucionado y madurado mucho porque en ese entonces desconocía muchísimas cosas que la música trae consigo y todavía sigo aprendiendo porque el negocio de la música es muy amplio”.