“Amor enterrado”, el reciente video de Romeo Santos con Joe Veras

“Amor enterrado” es el octavo videoclip que graba el bachatero Romeo Santos de su álbum “Utopía”.

Esta canción que se estrenó este jueves con el bachatero criollo Joe Veras narra cuando el amor se va en una pareja con hijos, sin estos lograr detener el desgaste y el rompimiento de la relación.

“Intenté exigirle al alma que te amara, amenazando el corazón con un puñal, como un zombie cuando tú me acariciabas, ni mi carne has podido provocar, si pudiera volver al pasado, yoooo no tengo el poder, pobre de los niños... pero no te amo”, reza el estribillo del exitoso tema.

“El chico de las poesías”, ya presentó los trabajos audiovisuales de “Inmortal” con Aventura, “La demanda” con Raulín Rodríguez, “Payasos” con Frank Reyes, “Me quedo” con Zacarías Ferreira”, “Canalla” junto a El Chaval de la Bachata, “Millonario” con Elvis Martínez e “Ileso” con Teodoro Reyes.

El próximo 21 de septiembre Romeo Santos se presentará en el estadio MetLife ante 80 mil personas, donde interpretará los éxitos de “Utopía”.