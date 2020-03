$!Amucaba niega pida ayuda para sus afiliados por la pandemia del coronavirus

La presidenta de la Asociación de Músicos, Locutores, Bailarines y Actores de la República Dominicana (Amucaba) desautorizó a quienes están usando el nombre de la entidad para supuestamente recaudar recursos para los miembros de esa organización.

La profesora Gladys Martínez explicó a Diario Libre no han autorizado a nadie para que sea vocero de Amucaba con ese propósito, por lo que alertó a la comunidad a no dejarse sorprender por quienes dicen hablar a nombre del gremio artístico.

“ No hemos autorizado a ningún vocero o representante para dicho llamado que sin duda está plagado de intenciones ocultas en menoscabo de esta prestigiosa institución. Este mal intencionado llamado en el marco de la emergencia por el Covid19, no tiene fundamento alguno y no responde a las diligencias que Amucaba como institución responsable ha resuelto de manera interna y vía correspondencia a los organismos competente”, explicó Martínez.

Al dirigirse al presidente de la República, Danilo Medina aclaró que la entidad no ha emitido comunicado alguno en esa dirección. “No es la vocación de la misma hacer pronunciamientos directos sin agotar las instancias regulares, tenemos los canales establecidos para las solicitudes y la hemos realizado ya a favor de nuestros músicos miembros”.

Martínez explicó que con anterioridad y de manera interna elaboraron un listado de miembros afectados por la actual crisis del coronavirus que lamentablemente afronta nuestro país y en tal sentido estamos a la espera de la respuesta del gobierno.

“Estén seguros los miembros activos de Amucaba que la directiva actual está trabajando de manera constante en la búsqueda de beneficios y mejoras y de manera oficial le haremos llegar los resultados de tales diligencia, por lo que pedimos hacer caso omiso de llamados externo que no tienen relación con el trabajo que Amucaba lleva adelante”, comentó.

Exhortaron a sus miembros a permanecer en sus hogares acatando las recomendaciones de los organismos oficiales.

Marca distancia

La declaración de Amucaba marca distancia de la solicitud de ayuda que públicamente han hecho el merenguero Pochy Familia y la Sociedad General de Autores y Compositores de Música Dominicanos, quienes han solicitado al gobierno que incluya a sus afiliados en los planes de ayuda oficial.