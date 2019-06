Ana Torroja hizo el pop brillar en el Jaragua

La cantante española Ana Torroja le dio al público que colmó el salón La Fiesta del Hotel Jaragua una noche de pop. Con nuevas canciones, los éxitos del grupo Mecano bajo las composiciones de Nacho y José María Cano que se popularizaron en los años 80 y principios de los 90 y su peculiar voz distinguieron la velada que trajo el tour “Grandes éxitos”.

A las 10:35 de la noche comenzó su viaje musical y emotivo al ritmo de “El cine” vestida con un enterizo y chaqueta de terciopelo azul.

Pasos de baile, un escenario modo disco y cuatro músicos vestidos de blanco y con un estilo jovial conformaron el combo visual que los asistentes disfrutaron al compás de la voz de Torroja.

“Ay que pesado”, “hoy no me puedo levantar”, “Me colé” en una fiesta”, “A contratiempo”, “Ya no te quiero” y “20 mariposas” fueron las canciones de los primeros bloques del show.

Música contemporánea

“Buenas noches Santo Domingo. Estamos muy felices de volver a pisar esta tierra maravillosa que siempre nos acoge con tantísimo cariño. Hoy es un día especial porque estrenamos tour. Que este viaje por la música lo disfruten a sus anchas”, exclamó la ex vocalista del Grupo Mecano de 59 años.

De vuelta con un segundo cambio de vestuario, esta vez botas a la rodilla y un body de lentejuelas que dejó a más de uno admirando su físico, principalmente sus tonificadas piernas sin importar el paso del tiempo, entregó con un arreglo diferente “Cruz de navajas”, una de las canciones más aclamadas de Mecano, mereciendo la ovación de sus admiradores.

Siguió con su repertorio y entonó “Soy”, “7 de septiembre”, “Amantes” y “Sonrisa”.

Muy cercana a sus fanáticos se hizo cómplice de los videos en vivo, las fotografías y más de uno se acercó al escenario a cantar con ella, recibiendo un buen gesto de la artista.

“Hay canciones que siguen vivas y me apetecen cantarlas”, comentó antes de dar paso a “Mujer contra mujer”, cuya composición creó controversia a finales de los 80 por profesar la libertad sexual de las mujeres lesbianas.

Endulzó la noche con “Tú” y “El fallo positivo”.

“Llama”, una de las canciones recientes y que fue estrenada en febrero de este año tuvo buena acogida por su sonido electrónico y los pasos robots de Ana Torroja y sus dos guitarristas con pelo afro que la acompañaron, quienes movían la cabeza con mucho estilo a la par de los acordes de sus instrumentos.

Cuando sus admiradores estaban más emocionados Ana Torroja los compensó con “Duele el amor”, la popular canción junto al mexicano Alex Syntek que marcó esa época que disfrutaba al máximo la balada pop hace 10 años.

“Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo ya no sale más el sol”, fue interpretada a coro. La parte de Alex Syntek la hizo a dúo con su tecladista.

Luego cantó “La fuerza del destino” con la picardía que lleva la canción y luego “Un año más”, éxitos que sacaron a la gente aún más de sus asientos como una especie de liberación.

Ana Torroja no pudo contener la emoción de ver a sus admiradores rendidos a sus pies, y los preocupó con una especie de despedida previo a cantar “Hijo de la luna”, “Dalai” y “Barco a Venus”.

Pero, como toda artista que escucha y quiere a su público los sorprendió de una manera diferente. Sacó a los músicos de la escena por un rato y complació peticiones a capella de temas que no estaban en el repertorio de la noche.

Sus fanáticos encantados y felices cantaron con ella a viva voz pedazos de “Naturaleza”, “Maquillaje”, “Dalí, “Sentía” y “Una rosa”, dejando claro que su voz sigue intacta.

Trajo los músicos de nuevo y se despidió con “Me cuesta tanto olvidarte” ante unos espectadores gratamente complacidos.