$!Ana Torroja trae sus éxitos al Jaragua

“Cruz de navajas”, “Los Amantes”, “Maquillaje”, “Mujer contra mujer” , “El 7 de Septiembre”, “Hijo de la luna”, “A contratiempo”, son solo algunos de los temas que estará interpretando Ana Torroja el próximo 8 de junio, bajo la producción de SkyPro, del empresario artístico Pedro García.

“Grandes éxitos” es el nombre de este concierto en el que realizará un repaso musical por los temas que popularizó como vocalista principal del desaparecido grupo Mecano y en su actual etapa como solista.

Además, Torroja regresa con nuevo material, pues en su maleta carga su más reciente sencillo, “Llama”. Con este nuevo tema, la cantante regresa a sus orígenes con matices del género electrónico, lo que otorga un sonido adaptado a los tiempos con la esencia de un estilo que la ha llevado a lograr el éxito en sus más de 35 años de carrera artística.

En una conversación reciente con Tiempo Libre afirmó que el show está diseñado para que todos sus fans la pasen bien y puedan escuchar sus temas favoritos. “El show es prácticamente un éxito tras otro. Es divertido, es ameno, emotivo, enérgico, tiene de todo”, adelanto.

También dijo que estará complaciendo a los presentes, pues nadie se puede ir sin disfrutar. “Están todas las canciones que deben estar, pero hay un momento en el show, que lo vengo haciendo hace un par de años, y es un momento que le digo a la gente que si hay una canción que para ellos es muy importante y no la he cantado, aunque no la tenga preparada se la canto a capela un ratico”.