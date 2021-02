Ana Yvelisse, la guerrera que venció el cáncer y avanzó a la final de DGT

“Fue mi segunda vez en un escenario de esa magnitud, (la primera fue en su audición) y no sé si lo notaron, pero yo me sentía tranquiila y relajada, porque eso solo lo hace la presencia del señor”, estimó.

“Yo soy sobreviviente de cáncer. Inicié mi tratamiento en el 2014 con todas las limitaciones del mundo. Vengo de una familia humilde. Anduve todas las clínicas tras mi diagnostico, no tenía seguro y pidiendo al señor que no me dejara morir, encontré una mano amiga de una doctora de la capital, me ayudó y pude continuar mi tratamiento sin tener que pagar”, confesó.

“Todo lleva su tiempo y eso a mí me sobra. Dios me da la fuerza para esperar”, dijo convencida.

Su vida ha cambiado

Tras el concurso su vida ha cambiado para bien, confesó.

“Luego de mi participación en el show yo he acumulado una serie de seguidores en redes sociales, eso no tiene precio, aún si no ganara el concurso ya me siento ganadora , porque yo he ganado un apoyo muy hermoso de todos mis fanáticos”, reiteró.

De ganar utilizaría los recursos para tener su casa propia porque tengo dos hijos “y no quiero dejarlo desamparados”.

Créditos del video: Cámara y edición: Nelson Pulido / entrevista: Jeury Frías