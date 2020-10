$!Andre Veloz y Dery Gracito le ponen su color a la bachata

“Lo que planteamos es un pequeño cambio porque este tiempo no es para fiestar por el tema del COVID-19. Es un tema que te pone a ver la vida en perspectiva”, comentó.

Andre Veloz habló para Diario Libre desde su residencia en Nueva York. Cuando se le preguntó si tenía expectativas con esta canción, de inmediato dijo que no tenía ninguna, pero entre risas respondió. “Yo saco la música porque es mi compromiso como cantante. Lo que hago es entretener a la gente. Si le va bien espero que la gente la disfrute mucho”, acotó.

Su propósito

Promocionar su música y en especial esta nueva composición es su norte en este momento.

Espera que el mundo vuelva a la normalidad para continuar con su agenda. “Me gustaría ver a más mujeres cantando. Mi compromiso como mujer es traer música con calidad”, agregó.

La pandemia ha obligado a los artistas a repleantear sus trabajos. Pero adelanta que por el momento no se ha planteado hacer un concierto a través de las plataformas digitales. Lo que sí tiene planificado para estos días es tener una participación en vivo a través de su cuenta en Patreon. “Es una página desde la que una persona puede colaborar con algún músico o artista que no está trabajando en estos momentos. Eso lo hago junto a mi esposo para colaborar con mis colegas que no están haciendo nada en estos momentos”, reveló la intérpete de “Eta que tá aquí”

Andre Veloz invitó al público a respetar la vida. “La vida es un ratico. Esta situación del coronavirus me ha llevado a reflexionar mucho, incluso hasta del consumo innecesario. Yo estoy contenta de estar viva y voy a celebrar la Navidad con mucho entusiasmo”, comentó la nativa de Santiago que reside en el Bronx, Nueva York.

Elogió a su colega Dery Gracito al que agradeció por acompañarle.

Andre Veloz ha grabado dos producciones discográficas en su carrera.