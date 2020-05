Andrés Cepeda le da un nuevo aire a su carrera con “Trece”

El cantautor colombiano Andrés Cepeda refresca su repertorio con su nueva producción discográfica “Trece”, de la que también estrena el sencillo “El equivocado”.

Cepeda concedió una entrevista a Diario Libre desde su confinamiento en su residencia en Bogotá, y desde allí compartió detalles del nuevo viaje musical que pone a disposición del público a través las diferentes plataformas digitales.

Este álbum le ha permitido al laureado artista echar un vistazo sobre sus pasos en el arte.

“Me parece digno de celebración el hecho de que estemos hablando de un disco con el que queremos llegarle a gente nueva, y obviamente, a los que conocen nuestra música”, explicó.

El ganador del Latin Grammy y otros reconocimientos internacionales está feliz con la oportunidad que le da la vida de poder compartir su música, y de paso, festejar sus trece años de carrera.

“Por eso le puse el título así a este álbum porque quisimos hacer una exploración con una tarea y un resultado. Inicialmente lo que hice fue buscar a varios artistas de la nueva generación, gente que está haciendo cosas que considero muy cercanas a mi corazón, muy a mi gusto”, explicó.

En “Trece” cuenta con cinco colaboraciones de Jesse & Joy (Infinito), Cali el Dandee Sebastián Yatra y Los Hijos de Morat le dieron el chance de darle un nuevo aire a su creatividad.

“Me nutrí de sus ideas. Oxigené el universo musical de mi cabeza e ingresé al estudio para hacer la otra mitad del álbum aplicando las lecciones aprendidas con estos colegas. Estoy muy feliz de este experimento y muy contento de presentar la primera canción ‘El equivocado’ como solista, porque las anteriores ya las había publicado en los últimos dos años”, detalló.

“El equivocadoE es una canción compuesta por Juan Pablo Isaza, Felipe González y Héctor Pérez. Con un sonido pop rock, pero con unas letras con las que el público se puede identificar, Cepeda apela a su lado pop rock.

“Este sencillo viene acompañado de un video. Esta canción nos habla de un amor estrellado, equívoco de alguien que se enamoró de la persona equivocada y este no valora al final de su vida que tuvo un gran desperdicio. Es una película que hicimos con el director del video, pero en realidad queríamos hacer una canción de amor que fuera un poco diferente”, acotó.

Andrés Cepeda reveló que le dedicó los últimos tres años de su vida a la producción de este nuevo material discográfico.

Expectativas con “Trece”

Más allá de ganar nuevos adeptos y enriquecer a los que ya conocen su repertorio, uno de los deseos que tiene en este tiempo de cuarentena es poder acompañarlos con sus canciones.

“Mi deseo es que nos dejen un buen sabor por el lado musical. Pienso que la gente está más receptiva a escuchar contenido que inviten a la reflexión, a la emoción”.

El artista que ha definido a la República Dominicana como uno de sus grandes amores, avanzó que tan pronto como se pueda le gustaría reunirse con seguidores. “Tener la posibilidad de presentar este nuevo álbum a los dominicanos es una bendición”.

La huella de la pandemia del COVID-19

“Yo creo que nos deja muchas lecciones. Hay algunas que son más contundentes que otras. Creo que la más simple es que todo cambia. Siempre todo cambia. Somos una especie animal por fortuna con capacidad de adaptación y eso se está viendo puesto a prueba”, reflexionó.

Para el artista, el mundo tiene una nueva realidad y así debe ser vista por la humanidad. Es por ello que entiende que en lo adelante la población debe tener conciencia de cómo podrá llevar su existencia en el planeta.

“No lo digo por los artistas, sino en todas las áreas. Las lecciones aprendidas que ya no son así, así como las formas de valorar nuestro planeta, van a marcar un antes y un después de todo lo que está pasando”.

Un nuevo escenario

Andrés Cepeda consideró que menos mal que existen las plataformas digitales en este tiempo de la panademia, porque de lo contrario, la vida de los artistas sería más gris.

“Esas herramientas digitales nos han permitido comunicarnos y de no contar con ellas estaríamos completamente aislados, lo que nos haría mucho más daño. Sin embargo eso nos pone en una situación interesante porque hemos explorado esas herramientas y las hemos explorado con el público, así como aprendiendo a utilizarla con nuestros clientes y de paso mantener una economía que ayude a la prevalencia de la gente que trabaja con nosotros. Esto nos invita a la creatividad, a la innovación, pienso que será positivo para la industria porque los artistas están aprovechando este tiempo para ponerse muy creativos”, indicó el artista al referir que la tecnología lo está ayudando para la promoción de su trabajo desde su casa.

Sin presión por las redes

La música se agota rápido en las redes sociales. El tema no le preocupa porque asegura que los artistas están para producir música. “No tenemos la excusa de que no podemos hacerlo porque en mi caso me traje algunos equipos de mi estudio a la casa para continuar produciendo. Créeme que esa presión en el buen sentido de la palabra nos está poniendo muy activos y creativos”.