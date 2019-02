$!Andrés le canta al amor en el TN

Si se elige disfrutar en San Valentín de la voz de Andrés Cepeda es una buena decisión, incluso para los que no son sus fans. El cantante colombiano cuenta con un arsenal de canciones capaz de sacarles sentimiento hasta a las piedras, repertorio que lo ha convertido en un gran favorito de los dominicanos.

En esta oportunidad regresa en una fecha muy importante para muchos, aunque comercial para otros. Los días 14 (boletas agotadas) y 15 de febrero se presenta en el Teatro Nacional con sus grandes éxitos, dos noches llenas de baladas, boleros, rancheras y cumbias.

Cepeda recientemente lanzó Andrés Cepeda Big Band, álbum grabado en vivo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. En esta producción se traslada a los años 50, y se da el gusto personal de interpretar boleros como “Piel canela”, “Sabor a mí”, “Hola Soledad”, “La última noche”, “Cómo fue”, “Inolvidable”, entre otros.

De seguro el cantautor regalará a su público una probadita de este nuevo trabajo discográfico, aunque adelantó que los clásicos no faltarán. “Regresar con mi música a República Dominicana es algo que me llena de alegría y prometo entregarles toda mi esencia hecha canciones, dejando a mis seguidores complacidos con el excelente repertorio que les he preparado. Les daré las canciones más importantes de mi repertorio desde el principio de mi carrera hasta hoy”, dijo el famoso cantautor.

¿Tú favorita es “Enfermedad de ti”, “Besos usados”, “Se te nota”, “Tengo ganas” o “Lo mejor que hay en mi vida”...? Estas y muchas más sonarán en el Teatro Nacional.