$!Anthony Ríos: el adiós de un artista en toda la extensión de la palabra

Pesar por su muerte

Johnny Ventura, Sergio Vargas, Fernando Villalona, fueron de los primeros artistas que expresaron su pesar por el deceso del artista.

“Anthony, haz tu viaje en paz, no hay cómo borrar tu legado artístico y me sumo a la gran cantidad de intérpretes que hoy nos toca llorar la partida de uno que no tiene relevo, descansa en paz, querido Anthony. Amén”, escribió Sergio Vargas.

“Vuela amigo, vuelva alto. Descansa en paz, querido hermano Anthony, es una tristeza que embarga mi alma saber esta noticia, te quiero y te querré hasta volver a encontrarnos, se nos fue uno de los grandes, paz a tu alma”, fue el mensaje de despedida de Fernando Villalona.

Mientras su gran amigo Johnny Ventura escribió: “lamentablemente nada es para siempre, descansa en paz mi querido amigo. Me quedan los buenos y gratos momentos que vivimos juntos. Hasta siempre”, reseñó Ventura.