Anthony Ríos: “Mi muerte no puede ser triste”

“Mi muerte no puede ser triste. Un hombre que ha vivido tan alegre, que le debe tanto a la vida misma... cuando me muera no voy a partir triste. Voy a celebrar los años que viví... cuando me toque, en vez de irme triste voy a celebrar los años que pasé... ya estoy conforme de los años que viví...”, así le respondió el cantautor Anthony Ríos, quien falleció la tarde de ayer, al periodista Tony Dandrades de la cadena Univisión cuando le hizo una entrevista en su residencia en la que dijo cómo quería que lo recordaran al momento de su muerte.

El artista que en 2015 fue operado a corazón abierto tuvo que bajar la intensidad laboral, sin embargo no logró una restablecerse completamente.

Anthony Ríos vivió a su manera. Fue feliz. Su paso por la música lo marcó de las manos de Johnny Ventura y su Combo Show al que ingresó en 1971. Allí cultivó amistad con sus integrantes cuando llegó a la capital procedente de su natal Hato Mayor.

Títulos como Fatalidad; El sentimental, Pudiera ser, Morir de amor, Si usted supiera señora, La Z, Viejo amigo. Hoy sobran las palabras, son algunos de los títulos con los que brilló.

Temprano en la mañana del lunes Johnny Ventura pedía una cadena de oración a sus seguidores.

“Lamentablemente nada es para siempre, descansa en paz mi querido amigo. Me quedan los buenos y gratos momentos que vivimos juntos... hasta siempre”, escribió Johnny Ventura en su Instagram al publicar un collage que recogía un poco la memoria de la amistad entre ambos.