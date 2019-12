$!Anthony Santos, el gran ausente de la “Gira del Pueblo” de Romeo Santos

A ley de las presentaciones en Moca, San Pedro de Macorís, Higüey y La Romana, la “Gira del Pueblo” de Romeo Santos está a punto de llegar a la meta de 15 conciertos gratuitos organizados por la plataforma del Grupo Telemicro.

“La gira del Pueblo” ha sido un éxito, no solo por el nivel de convocatoria, el disfrute de los fanáticos y los invitados que formaron parte del álbum “Utopia”, también se ha resaltado aún más el gesto de Romeo de invitar a figuras de la música que no figuraron en el disco y que sirvió como un espaldarazo a sus carreras y un reconocimiento a su trabajo como Luis Miguel del Amargue, Chicho Severino, El Varón de la Bachata, Fernando Villalona y Natti Natasha.

No obstante, hay una pregunta que se esparce en el medio y es la gran ausencia del “Mayimbe de la bachata”, Anthony Santos, que forma parte de álbum “Utopia” en el tema “Bellas” y no se ha presentado en ninguna de las 11 presentaciones realizadas hasta el momento.

Es cierto que Romeo lleva a los invitados sorpresa, pero el pasado sábado estuvo en Monte Cristi, la provincia del bachatero Anthony Santos, y allí actuó Raulín Rodríguez, quien es oriundo de esa zona al igual que Luis Vargas.

“Gracias Monte Cristi. De aquí son tres de mis grandes inspiración del género. @_estumayimbee_, @raulinrodriguezrd y @luiselreysupremo. ❤❤❤. #LaGiraDelPueblo”, escribió el “Chico de las poesías” luego de presentarse en esa ciudad.

Hasta el momento no se ha ventilado si Romeo Santos dejará a Anthony Santos para el final o si hay una negativa de este último.

Se recuerda que en el histórico concierto de Romeo Santos realizado en el estadio MetLife de Nueva Jersey el pasado mes de septiembre el Gran Soberano, Anthony Santos, a quien considera su padre musical, fue también el gran ausente.

Y allí, ante 80, 500 personas, Romeo expresó: “Cuando comencé este concierto dije que no todos estarían. Le he pedido muchos favores a él (Anthony Santos) en cosas que a veces ni se siente cómodo. Vamos a enviarle todas nuestras vibras donde quiera que se encuentre. Debe estar en su campo relax. La historia de la bachata no se puede escribir sin Antony Santos. Todos saben lo importante que él ha sido para mí”, comentó el cantante de “Por un beso” para luego interpretar en solitario y guitarra en manos la canción “Bellas” que hizo a dúo con el Mayimbe.

¿Los Santos lograrán juntarse este fin de semana?