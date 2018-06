Anthony Santos llevó sus bachatas al Radio City Music Hall

SANTO DOMINGO. El popular bachatero Anthoy Santos repasó sus éxitos durante el concierto que protagonizó la noche del pasado sábado en Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York teniendo como invitados a la reina del merengue Milly Quezada y al también intérprete de música de amargue Prince Royce.

Un comunicado a DL remitido por los organizadores establece. “El esplendoroso teatro acogió al “Bachatu” como se conoce artísticamente al nativo de Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, con su presentación que de seguro será recordada por los más de cinco mil asistentes que disfrutaron de sus canciones y historia musical del artista a través de este concierto, que nombró “La historia de mi vida, el final, el concierto”.

El concierto se inició con la presentación en pantalla gigante de Romeo Santos, quien se encargó de dar la bienvenida a todos los presentes en Radio City Music Hall.

“Gracias a mi papa Anthony Santos, soy quien soy, gracias a este gran artista existe Aventura y un Romeo Santos”, expreso Romeo, al mismo tiempo que invito a todos los presentes a disfrutar la noche.

“Han sido muchas noches, mucho trabajo, mucho esfuerzo desde que esta historia comenzó. He sacrificado bastante, pero ha valido la pena. Porque he ganado algo que no se consigue fácil, algo que no se compra: El respeto y el cariño de ustedes, mi gente”, fueron las primeras palabras que el mayimbe dedico a su gran fanaticada.

“En mi historia, son muchos los éxitos, junto con mi orquesta, hemos puesto a bailar al mundo entero. Pero la música de su mayimbe no solo se ha bailado, son muchos los éxitos que han ido directo al corazón”. Así dio inicio a un popurrí de sus mejores composiciones románticas.

“El Mayimbe” interpretó sus temas “Si tu cariño no está”, “Me alejaré”, “Si me olvidaste”, “Si yo fuera”, “Antología de caricias”, “Ay mujer” y “Pégame tu vicio”, con los que puso a tararear a un público enamorado de quien llevó la bachata a un nivel de reconocimiento y respeto irrefutable. Luego continuó con sus famosas canciones “Jaula de Oro”, “La Parcela”, ¡Ay, ay, ay!, “Algo Grande”, a lo que le siguió un popurrí de baladas que destilaron amor y amargue con una puesta en escena impecable.

El saxofonista Frandy Sax tomó el escenario por unos momentos y sustrajo los suspiros y emociones de los presentes, para luego permitir el regreso a tarima del gran protagonista de la noche, que cantó con pasión sus bachatas “Vete aléjate de mí”, “Mátame” y “Creíste”. Luego, Santos recibió a la primera invitada de la noche, Milly Quezada interpretando en merengue “Solo contigo”, y con quien luego llevó a cabo un emotivo homenaje al merenguero Joseíto Mateo, logrando conectar de manera alucinante con el público.

Santos continuó su concierto con “Me enamoré”, “Me voy mañana” y “Esa me la doy yo”, canciones con las que prepare al público para recibir a su segundo invitado de la noche: Prince Royce, junto a quien interpretó “Qué cosas tiene el amor”, acompañado de un cuerpo de baile dirigido por el coreógrafo Marcos Taveras.

“Por mi timidez”, “Cuanto lamento”, “Para vivir”, “No te puedo olvidar”, y “Voy pa´llá”, canción con la que se despidió del público, sin embargo, la gente pedía más, y empezaron los aplausos, los gritos y las ovaciones para que el “Mayimbe” regresara al escenario, lo que con todo gusto hizo, entregándoles dos canciones más: “La otra” y “La batalla”, con la que culminó.

La producción fue de Alberto Zayas, quien según los organizadores “logró contar la historia de este músico dominicano que ha trascendido sobre generaciones, colocándolo a un nivel tan alto que el teatro más importante de los Estados Unidos abrió sus puertas para él, y por primera vez, para la bachata popular”, explicaron en la nota de prensa.