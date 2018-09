Anthony Santos y Don Miguelo juntos en San Souci

SANTO DOMINGO. El músico Anthony Santos, catalogado como el artista dominicano de bachata más aclamado en ese genero y el exponente urbano con más éxitos pegados, Don Miguelo se presentarán juntos el próximo sábado 20 de octubre en la explanada turística lateral del puerto de San Souci Santo Domingo.

Los dos grandes artistas protagonizarán el espectáculo “The Major League Latin Music 2018”, un evento dedicado a los más grandes famosos peloteros de Grandes Ligas que visitan el país en esta temporada y a la fanaticada en general de ambos exponentes.

Este evento que desde ya ha concitado el interés de miles de los seguidores de Santos y Don Miguelo, tiene además 4 animadores de fama nacional e internacional, así como otra sorpresa artística que más adelante serán anunciados por los productores de este gran concierto.

El montaje y la organización del evento musical, en el que se esperan unas seis mil personas, esta producido por la empresa BJD Producción empresa con más de 12 años de experiencias en eventos y espectáculos.

Los organizadores que cuentan con la tecnología más innovadora del mercado para entregar esa noche una espectacular producción artística. Explicaron que arman un espectáculo completamente techado, contando con mas de 45 aires de hielo, más parqueo vigilado y seguridad en todo el perímetro de las afuera del evento, también han contrato una compañía de valet parking para la comodidad de todo el publico en donde ambos artistas se lucirán y entregarán todos sus éxitos.

Darlyn Estrella encargado de operación de servicio será un servicio premiun para todo el público de este concierto también indicó que las boletas se venden a un precio de RD$1,300 pesos en adelante, mientras que las entradas a un costo de RD$3,200 incluye open bar de 10:00 p.m. de la noche a 1:00 a.m.

Anthony Santos es uno de los artistas más aclamado del genero bachata, no se presentará en Santo Domingo en ninguna actividad para reservar toda su energía y carisma para entregarlo en “The Major Leage Latin Music”. “El Bachatú!, como se le conoce artísticamente al exponente nativo de Las Matas de Santa Cruz, cantará temas como: “Si tu cariño no está”, “Me alejaré”, “Si me olvidaste”, “Si yo fuera”, “Antología de caricias”, “Ay mujer” y “Pégame tu vicio”.

“El Mayimbe”, como también le dicen por su liderazgo en la bachata, sus inicios se remontan a la agrupación de Luis Vargas, en la que fungía de guírero, aunque es la guitarra el instrumento que con el tiempo le da el sello artístico como músico.

En tanto que Don Miguelo, artista del género urbano que se hizo famoso con su gran éxito “La Cola De Motora” lleva un repertorio de impacto para esa noche entre los que se encuentran temas como “Llevo la vainita”, “Pa que me dan de eso”, “Judas”, “Locas”, “Sufriendo de amor”, entre otros.