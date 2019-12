$!Anthony Santos y su reacción a selección una de sus bachatas como la mejor

View this post on Instagram

Gracias a este selecto grupo de lectores que ha reconfirmado la BACHATA que marcó mi vida, como la mejor Bachata de todos los tiempos: "Voy pa' llá". A propósito de la declaratoria de la Bachata como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, cae como anillo al dedo ✔ refrescar la memoria de un tema que conlleva una historia crucial y determinante que formó parte importante para la expansión de un género musical y de artistas que hoy por hoy son protagonistas de la BACHATA en sus diferentes estilos ????.. ???????????????????????????? Gracias desde lo más profundo de mi alma por tanto amor ❤. Y Que viva la Bachata, que viva la República Dominicana ???????????????????????????????? Hoy se BeeeeeeBeeeeeee ????????. #bachatapatrimoniodelaHumanidad #quevivalabachata #quevivalarepúblicadominicana #Anthonysantos #estumayimbe #tubachatu