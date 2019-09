Anthony y Paola demuestran que las limitaciones no existen al bailar

“Me llevo la sorpresa de que voy como instructora a enseñar y la que sale aprendiendo de todo esto he sido yo. He aprendido a amar más el arte desde un punto de vista diferente. Saber que todos podemos integrarnos, que no hay limitantes, que solamente están e nuestras mentes y la verdad que me voy con el corazón enorme de este proyecto de conocer a Anthony y de ver la manera que nos hemos integrado”, señaló Paola ante la mirada de cómplice de su compañero de baile.