$!Anuel AA dice está entre los 6 mejores del reguetón

No es raro ver a Anuel AA haciendo fuertes declaraciones en su cuentas de redes sociales. Esta vez no fue diferente. No sabemos si alguien le preguntó, pero Anuel se atrevió a nombrar los que a su juicio son los mejores exponentes de la música urbana de ala actualidad y no sintió temor de nombrarse primero, en una gran muestra de humildad.

“Los mejores 6 exponentes de reggaeton ahora mismo son: Anuel AA, Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G y Ozuna”, afirmó.