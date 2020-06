$!Anuel AA revela no grabará con Tekashi 6ix9ine

En entrevista para el medio ‘Rapeton’, el artista puertorriqueño señaló que no grabaría con Tekashi si se le presentara nuevamente la oportunidad “el negocio de la música no va por encima de mi ética y de mi hombría”, haciendo énfasis en rememorar que él junto a varios amigos estuvieron también presos por culpa de un “chota”.

El cantante urbano Anuel AA dejó claro que no grabará con su amigo Tekashi 6ix9ine tras este salir de la cárcel por “chotear”, el termino que usan en Puerto Rico para delatar y así rebajar su condena.

Detalla el medio Mui Today que el artista fue a la cárcel por culpa de un delator. “Yo represento muchas cosas de la vida real, de la música, pero asimismo hay mucha gente que le gusta hablar” expresó Anuel AA, dejando muy claro su postura respecto al planteamiento de volver a grabar con 6ix9ine, un ex-convicto que cumplió 2 años de una condena de 47 años en total, reduciéndose gracias a su cooperación con las autoridades, mediante la entrega de información.

Anuel se considera estar en un estado mental muy maduro y positivo en el cual si como hombre “deja que un comentario me cambie mi forma de pensar, que me ponga bien negativo, que me haga ir contra una persona, pues yo soy una porquería de hombre” comentó.

Sin dejarse atormentar por los comentarios en razón de haber grabado 4 temas con el ex presidiario, incluyendo el éxito ‘Bebé’, el boricua no se arrepiente y sigue dejando mucho de qué hablar ya que “las mujeres mienten, los hombres mienten, pero los números no mienten” asegurando ser el mejor de su categoría en el mundo.

“El 90% de lo que yo represento, representa a la calle” por lo que aunque muchos fans le piden a pesar de todo un featuring con 6ix9ine, de momento, Anuel AA no se lo plantea como una posibilidad.