Anuel AA y Karol G conquistan a un público joven y urbano

El estadio lució llenó, pero no reventado a toda capacidad y previo a la salida de Anuel AA y Karol G, el primer artista en abrir fue Sergio Echenique a las 8:30 de la noche.

Karol G no se quedó atrás y brinda una propuesta acabada, con coreografía, sexis cambios de vestuario, un equipo de bailarinas, a la par con una bajista, el único instrumento que se vio en escena.

El Alfa fue el encargado de dejar la pista lista para Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA) y Carolina Giraldo Navarro (Karol G).

Con la energía que lo caracteriza y corriendo en el escenario al estilo ‘Félix Sánchez’ también cantó varias canciones, entre ellas su parte del tema “La Romana” de Bad Bunny con el famoso estribillo “Fuego fuego, faya faya”, además de “Pa’ Jamaica”, “Suave”, “Pa’ lo demagogo”, “Tecno bow” y “Llegó el moreno”.

No faltaron sus palabras de motivación, la nueva modalidad de este urbano. Aquí invitó a los jóvenes a soñar y a creer en Dios. “Pongan todos sus planes en manos de Dios. Le dije a Dios que me ayude, que no lo iba a defraudar”, dijo.

Salió del escenario a las 10:05 del escenario.