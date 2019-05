$!Anuel AA y Karol G culpables en RD

Los cantantes urbanos Karol G y Anuel AA han gritado a los cuatro vientos que son culpables, pero ¿de qué? De invitar a sus fans a que asistan a sus conciertos en el marco de su gira Culpables tour para disfrutar, cantar y bailar toda la noche.

La pareja urbana del momento, afirmó en un encuentro reciente con la prensa dominicana, su emoción por cantar juntos por primera vez ante el público local.

Emocionada Karol detalló: “Es la primera vez que vamos a cantar ambos aquí. Yo no he cantado todavía y Anuel tuvo la oportunidad de ser el invitado de Romeo, pero es la primera vez que la gente podrá vernos juntos en concierto. Yo creo que es una experiencia única. La gente tiene que ir al evento “Culpables”, porque siento que va a pasar mucho tiempo para que una pareja de artistas haga un concierto como el que tenemos, que no se puede explicar y que la gente tiene que ir a vivirlo”.

Continuó relatando: “El show cuenta con excelentes visuales, vestuarios espectaculares, luces, y además de eso estamos conectados con este país. Anuel tiene parientes de aquí. Ambos estamos súper emocionados. Esperamos que la gente se dé la oportunidad de ir y lo vivan con nosotros. Así que vamos a esperar qué pasa”, reseñó Karol G.

La colombiana adelantó que estrenará dos canciones durante el show como regalo al público local que sigue tanto su música.

Anuel también expresó su alegría por el concierto. “Yo siempre quise venir a cantar acá. Desde que empecé mi carrera tenía ganas de ir a la República Dominicana, pero por circunstancias de la vida y porque me cogieron preso no pude asistir”, señaló Anuel AA desde su casa en Miami.

Para el evento se prepara una gran puesta en escena, donde los artistas interpretaran sus principales éxitos. “Culpables” es el título que da nombre a la gira que une al boricua y a la colombiana, y que se presenta en las principales ciudades de América Latina. El show es una fusión de ambos artistas cantando en conjunto. El nombre del tour le hace honor al tema “Culpables”, sencillo en el que se les vio trabajando juntos por primera vez, cuando no se conocía su romance.

¿Estás listo para ver qué tan culpables son?