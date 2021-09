$!Apareció el hermano de Carlitos Wey

Carlitos Wey, exintegrante del grupo Los Teke Teke, ha confirmado en sus redes sociales que han encontrado a su hermano después de que tenía varios días desaparecido. El pasado martes Carlitos, cuyo nombre de pila es Carlos Napoleón Santana, había compartido un post solicitando ayuda a las autoridades para encontrar a su hermano Víctor Rafael, quien en ese momento ya tenía cinco días desaparecido. Carlitos Wey ha compartido otro post en su cuenta de Instagram en la que confirma que su hermano ha aparecido y agradece a todos aquellos que le brindaron ayuda, incluyendo al equipo del presidente Luis Abinader.

“Gracias amado padre celestial, apareció mi hermano y de inmediato a todo los que sin dudar fueron eco de esta noticia”, comenta Wey en el post. “Gracias a mis seguidores, amigos compañeros, la radio, la tv y la prensa. Gracias a todo el que se comunicó dando ánimo y la mejor de las vibras, eso ayudo a cambiar el aire que ya se estaba respirando. Él apareció sano solo un poco perturbado. Gracias al equipo del presidente @luisabinader por hacer el acercamiento y mostrar su preocupación por mi familia. Gracias @marcosyaroide, gracias por ser la primera voz de alerta. Cuente conmigo para las que sea. No me canso de decir gracias porque tenía mucho que no sentía tanto amor de parte de personas que talvez ni conozco personalmente o que tengo mucho sin ver y actuaron de corazón. Gracias”.