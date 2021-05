$!Aramis Camilo explica video viral cantando en una calle del Alto Manhattan

El veterano cantante Aramis Camilo protagonizó recientemente un video que se volvió viral.

El intérprete de "La varita" fue grabado mientras cantaba "El motor" en una esquina de calle 189 y San Nicholas, en el Alto Manhattan de la ciudad de Nueva York, una zona muy "aplatanada", mientras recibía la atención de la gente.

Diversos usuarios calificaron el video como que el artista se encontraba en malas condiciones económicas y afirmaron que supuestamente canta para recibir dinero.

Ante esto, Camilo aclaró el origen del clip. "En estos días pasaba por ahí por la 189 y San Nicholas, los amigos míos estaban ahí en la acera, me invitaron a que le cantara una canción, se la canté y solamente hicimos eso, con mucho orgullo", expresó en un video.

Asimismo, en la descripción de la publicación lamentó que las canciones no se vuelven virales, pero si las cosas fuera de contexto, el fracaso y las controversias.

"Recuerden soy un ser humano, y me debo a mi gente, ojalá volvieran mis nuevas canciones virales así como vuelven virales lo que entienden es mi fracaso, pero siempre me debo a mis fanáticos y el amor que me dan se los devuelvo, bendiciones, gracias a todos los buenos comentarios que vi de diferentes personas que sí entendieron ese video que se volvió viral, bendiciones", escribió Camilo en la red social Instagram.

Agradeció los mensajes positivos y motivadores que recibió.

En el video grabado desde una esquina de la calle 189 Aramis Camilo baila la famosa coreografía de su popular tema lanzado en los años 80, considerada como la época dorada del merengue.

De hecho, una mujer se unió con él al baile de "El motor".

A pesar de que vive de sus éxitos se ha mantenido en los últimos tres años estrenando canciones como "Si me dejas ahora" de José José.