$!Aramis Camilo explota contra Divertido con Jochy

En los más de 30 años que tengo en la música, me he caracterizado por ser un artista del pueblo y que se debe a sus seguidores. En el país he contado con el respeto y sobre todo, con el respaldo de los medios de comunicación y de los programas más serios y respetados, de quienes estaré eternamente agradecido. Sin embargo, a estas alturas del juego no puedo tolerar que la producción de un programa, como lo es "Divertido con Jochy" contacte a mi oficina para solicitarme una entrevista y que luego de haberle tratado con toda la cortesía facilitado todo lo que solicitaron y dándoles prioridad a su llamado donde ellos diciendo que la entrevista principal sería conmigo, pautándonos hasta la hora de llegada, vengan a cancelarme faltando a penas un día para la transmisión del programa,simplemente alegando que se trató de una confusión. Sinceramente, con todo el respeto que se merece Don Jochy Santos, me parece fue una falta de consideración a mi persona y mi trayectoria, jugaron con mi tiempo y mi espacio, jugaron con mi equipo de trabajo con su falta de ética y profesionalismo eso no lo voy a tolerar entiéndase que esta es la tercera no la primera vez. Lamento informarle señor Jochy Santos @jochysantos que no estaré dispuesto ahora, ni en tiempos posteriores, para visitar su programa que evidentemente prefiere promover anti valores tratando de sacar partido de un pleito de hermanos y como siempre manejarse con elitismo, yo seguiré debiéndome a mi gente bella de cada pueblo y barrio de mi tierra que me premia con su amor, abrazado de medios que valoran mi humilde participación. Dios le dé muchos más éxitos en su aristocrático estilo de hacer televisión. @colorvisionc9 @mariaselaalvarez @enmariasela @jatnnatavarez @conjatnnatv @ivanruiztv @aridiocastillotv @conlosfamosos @masvipsd @dparranda @cheverenights11 @luminariastv @remolachanet @cachichatv @merenguerossigloxxi @oyemerengue @josemambo @elpachaoficial @pegateyganaconelpacha @conguerord #aramiscamilo #merengue #dominicano