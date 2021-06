$!Arcángel a los dominicanos: “Ustedes no apoyan la música de calidad”

CAP CANA. juicio de Arcángel, cantante el público dominicano no apoya a sus artistas que se decantan por una música de calidad.

Durante una conversación con la prensa local en la que estuvo Diario Libre, a propósito de su participación en la sexta edición de Premios Heat, el boricua de padres dominicanos aseguró que si un artista local quiere pegarse debe hacer música sin sentido, porque el mercado criollo apuesta por este tipo de contenido.

Puso como ejemplo a Kiko el Crazy, a quien definió como muy talentoso que viene haciendo música de calidad por muchos años, pero que solo logró pegarse con un estilo poco depurado, tanto en su forma de vestir como de interpretar.

Lamentó que el mercado lo obligara a “ponerse a hacer la loquera que hace todo el mundo para que le hicieran caso”, y admitió que le gustaba más la música que este producía hace tiempo cuando nadie le prestaba atención.

“Kiko El Crazy no es un artista nuevo, lleva mucho tiempo esperando que su gente le dé una oportunidad, pero a mí me gustaba mucho más la música que él hacía antes cuando nadie le hacia caso”, expresó.

Dijo que es una “lástima que tuviera (Kiko) que pasar por este proceso para que le hicieran caso”.

Arcángel señaló que Kiko es un “tremendo ser humano” y que eso es lo que importa. “A parte de ser artista la sociedad necesita buenos seres humanos”, añadió.

Al preguntarle qué opina al respecto del apoyo a otros artistas dominicanos, el exponente puertorriqueño enfatizó que nuestro mercado “es así”.

“El que canta bien y hace música buena ustedes lo apoyan al que viene de afuera, al de aquí no le hacen caso, perdón pero es cierto. Es la verdad, a mi me duele mucho”, recalcó.

Kiko y Químico Ultramega responden

Hay verdades que duelen. Y Kiko el Crazy admitió lo señalado por Arcángel y expresó que “antes hacía un tipo de música que en ese momento aquí no la aceptaban, yo cambié de música y la gente me tiene con la pámpara prendida”.

El urbano dominicano manifestó que quisiera una colaboración con Arcángel en “esos flows que él dice que le gustan”.

De su lado, Químico Ultramega señaló que si un artista quiere trascender realmente debe hacer música con buenas letras y olvidarse de la “pegada efímera” que como viene se va.

“Yo he llegado a este escenario de los Premios Heat porque cambié mi lírica, he dejado esos mensajes que no aportan a la juventud por uno más cuidado. Sin dejar mi esencia he sabido adaptarme y eso me ha abierto puertas importantes a nivel internacional”, aseguró el exponente de la música urbana.