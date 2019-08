Arcángel regresa con el proyecto más grande de su vida

Tendencias

Esa tendencia de la música urbana romántica ya Arcángel la había navegado con “Amar a ciegas” y “Una historia de amor”, los pasos que ahora está dando el panameño Sech al ritmo de “Otro trago” y “Qué más pues”.

“Es una música llena de pasiones. ¿A quién no le gusta amar y ser amado?”, manifestó.

Arcángel le dio al espaldarazo a Bad Bunny y otros del género que son y fueron en su momento mundiales. Al ser cuestionando sobre su parecer, expresó que hace lo mismo que hicieron con él. “Me siento bien. A mí me dieron la mano. ¿Por qué yo no hacerlo? Le debo mucho a Don Omar y Tego Calderón, que cuando estaba empezando mi carrera quisieron grabar conmigo, y a las masas ver ese respeto que yo tenía de esos pilares también recibí ese respeto. Es lo mismo que yo he hecho con la sangre nueva”, valoró Arcángel.

¿Es recíproco ese apoyo? Así respondió: “Se han virado dos o tres, pero eso está bien porque eso es parte de la vida”, agregó sin dar nombres.

Sobre su cambio de look bastante radical con una barba larga y su cabeza cubierta, dijo que la razón es que duró mas de un año sin exponerse mucho y se dejó crecer la barba. Mas que verlo como una pesadez lo declara como un alivio. “Si me la dejo tengo vivir encima de ella. Ahora solo me levanto y me visto”, dijo con un tono de humor.

Acostumbrado a apoyar a los nuevos talentos ha grabado con todos los dominicanos y se confesó amigo de Don Miguelo y Poeta Callejero. Ha colaborado con Vakeró, Tali Goya, Sujeto Oro 24, Tóxic Crow, Nene El Amenazzy, Don Miguelo, Mark B y participó en “No me de cotorra remix All Star” y “CapeaElDough 2015”.

No está en sus planes entrar a la política como lo ha hecho Santiago Matías (Alofoke) con quien guarda una buena relación.

Además, valoró el posicionamiento de la música urbana actualmente. “Los números más grandes de la industria lo tiene la música urbana ahora mismo”, dijo.

El artista urbano es reconocido en la industria musical como uno de los pioneros del género urbano, y se ha destacado con su agilidad de crear nuevas tendencias musicales, y por la gran versatilidad con la que ha demostrado su dominio en los diferentes estilos musicales en canciones como; “Pa’ que la pases bien (2008)”, “50 Sombras de austin (2015)”, y el trap en español como sus éxitos “Los 3 (2018)” y “El Granjero” (2018)”, dando paso a la evolución del género urbano.

El urbano es el productor ejecutivo de sus sencillos y su próximo álbum. “Ahora vamos a lanzar música de maldad. Este es el proyecto más importante de mi vida”, concluye el urbano conocido como “La Maravilla”.