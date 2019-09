$!Arcángel tras sufrir pre infarto: “no me puedo ir ahora”

El cantante de música urbana Arcángel se apoyó en una estrofa de uno de los temas de su colega Tempo para referirse a su estado de salud tras sufrir un pre infarto.

“Mi corazón es más de ustedes que mío. Por eso no me puedo ir ahora. Aunque será cuando Dios quiera y yo estaré aquí para cuando él decida , mientras tanto sigo aquí de pie y con vida, soporten a Arcángel mientras yo viva, yo represento a los que no tienen salida, por eso el bajo mundo a mi me inspira”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, desde el hospital en Estados Unidos donde se encuentro ingresado.

"Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música", expresó el cantante a través de su equipo.