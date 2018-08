Aretha Franklin deja un legado inigualable

Aretha y Obama

Ambos sentían admiración mutua. Por eso, en la toma de posesión de Barack Obama, el primer presidente negro de los EE.UU., Aretha dijo presente interpretando “My country tis of thee”. Pero, esta no fue la única vez que cantó para el ex presidente, ya que en el 2015 la artista hizo derramar lágrimas de emoción en el carismático Obama. “Nadie encarna más plenamente la conexión entre el espíritu afroamericano, el blues, el R. & B., el rock and roll y la forma en que las penas y el dolor se transformaron en algo lleno de belleza, vitalidad y esperanza. La historia de Estados Unidos surge cuando Aretha canta. Por eso, cuando se sienta al piano y canta “A Natural Woman”, puede hacerme llorar”, dijo Barack sobre el inusual momento.