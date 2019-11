Ariel Núñez rumbo a la semifinal: “elegí una canción que me identifica mucho”

Mucho más seguro de su talento y con un mayor control de su acto, así asegura sentirse Ariel Núñez para su acto de la semifinal de Dominicana’s Got Talent.

En entrevista para Diario Libre durante una de las pausas de los ensayos de su presentación de este miércoles señaló que, “en mi primer acto estaba nervioso porque había escogido una canción en inglés, y no sabía que tanto lo iban a aceptar las personas, pero cuando vi que a la gente le gustó me sentí muy bien”, señaló el joven de 16 años.

Y continuó: “en el segundo acto estuve más nervioso todavía porque era una canción mía, ahí se iba a ver si me iban a aceptar como cantautor y no sólo como intérprete como en la presentación anterior, cuando vi que aplaudieron con mi canción y que al público y los jueces les gustó, me puso muy alegre. Genial, me gustó mucho”, recuerda.