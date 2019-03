Arrestan al acosador de Taylor Swift

Un hombre que pasó tiempo en la cárcel por allanar la casa de Taylor Swift en Manhattan fue arrestado de nuevo por volver a hacerlo.

Roger Alvarado, de Homestead, Florida, fue arrestado el jueves alrededor de las 2:30 a.m. hora local (3:30 a.m. en Puerto Rico) tras presuntamente trepar una escalera a un patio en el segundo piso y romper una puerta de vidrio para entrar, dijeron las autoridades. No había nadie en la residencia.

Es al menos la tercera vez que es encontrado en la casa de Swift.

Recientemente pasó seis meses tras las rejas por entrar sin permiso a la misma casa el pasado abril.

Fue encontrado durmiendo en la cama de la superestrella tras haber usado su ducha. Swift tampoco se encontraba ahí en ese momento.

Alvarado fue arrestado en febrero del 2018 bajo cargos de que rompió la puerta principal con una pala.

Representantes de Swift no respondieron de inmediato un mensaje en busca de comentarios.

Documentos de la corte no listan un abogado que pueda hacer declaraciones en nombre de Alvarado