$!Aníbal de Peña: “Aquí es donde mejor me siento”

Aníbal de Peña es un artista de múltiples facetas. Es el intérprete y autor de canciones en las que se mueve por el amor y el patriotismo, como lo demostró con el Himno a la Revolución de 65.

Una dilatada carrera aquí y en el exterior sustentada por títulos como “Mi debilidad” marcó a más de una generación en sus más de 50 años de trayectoria en la música.

Hace muchos años que reside en Texas, Estados Unidos. Aunque lejos de su tierra, realiza visitas ocasionales, sin embargo, hoy ha decidido regresar al país para comenzar una gira artística que lo reencontrará con su público. El nativo de Barahona, asegura tener un excelente vínculo con su generación. “Hemos vuelto para seguir cantándole al pueblo dominicano en esta celebración del aniversario del Himno a la Revolución y ‘Mi debilidad’. Yo he sido un cantautor que le he escrito al amor y a mi patria,. Espero que mi público nos acompañe en los concierto que vamos a desarrollar de las manos de Raphy D’Oleo. Le he cantado a lo social porque siempre he sido una persona que ama a su pueblo, por eso lo social siempre ha estado conmigo. Mi padre era un gran poeta, de hecho en cada uno de mis conciertos recito uno que otro poema de mi progenitor”, comentó el artista.

Sus ochenta y seis años no lo bajan del escenario porque su voz está en excelentes condiciones.

“El entrenamiento que se le dio a mi voz me permite seguir en los escenarios. Soy una persona organizada y gracias a mi esposa Iluminada Jiménez, quien siempre me dejó ser y me acompañó, eso me ha dado tranquilidad”.