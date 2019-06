Johnny Ventura recopila su legado en un disco doble

Johnny Ventura estrenó el pasado viernes “Más de 100; un poco de mí” su disco número cien en el que hace un extracto de 101 éxitos que han marcado su trayectoria de más de seis décadas en la música.

Este trabajo discográfico doble incluye una reedición del “Pingüino”, que grabó junto al exponente urbano Mozart La Para. Algunos títulos recopilados son, entre otros, “El Popular”, “Amoi del negrito”, “Pitaste”, “La inseminación”, “El Tabaco”, “La trulla”, “Soy el merengue”, “El carbonero”, “Ley seca”, “Peloteros”, “Las vacaciones” y “Navidad sin ti”.

“Este es el álbum cien, porque el anterior no circuló comercialmente. A este disco le hemos incorporada la grabación de “El Pingüino” con Mozart La Para. En esta vida me ha tocado trabajar en un área que me fascina que es la música”, reflexionó.

Los aplausos y múltiples reconocimientos nacionales e internacionales certifican su carrera. “Sentimos mucho cariño con la gente que nos ha demostrado afectos, que va a nuestras presentaciones, sobre todo en el merengue, pues he querido que el merengue siga respirando mientras yo esté vivo”, acotó.