Artistas debieron posponer lanzamientos musicales por pandemia de coronavirus

Lady Gaga

Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque creo que el arte es una de las cosas más fuertes que tenemos para brindarnos alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece correcto lanzar este álbum con todo lo que está sucediendo durante esta pandemia global”, se ha justificado la autora de éxitos como “Bad Romance” y “Born This Way”.

Enrique Bunbury

Sam Smith

El tercer álbum de Sam Smith, To Die For, se trasladó a un lanzamiento el próximo 5 de junio desde su fecha original del 1 de mayo. Smith ha sido de los pocos artistas que no han culpado directamente al coronavirus como la razón principal que lo llevó decidir a esto, pero tampoco es una locura asumirlo. Recientemente también publicó en línea que en estos momentos no se siente bien de salud.