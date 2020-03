Artistas dominicanos hacen una pausa en Estados Unidos por el COVID-19

El empresario artístico Vidal Cedeño informó este martes la suspensión de las actividades en Estados Unidos de los artistas dominicanos que representa en ese territorio debido al impacto en la industria del entretenimiento del COVID-19 o coronavirus.

Así lo hizo saber en una publicación en su cuenta de Instagram en la que detalló que entiende no es prudente desarrollar las actividades.

“Señores, les reitero por favor que respetemos lo que está pasando, no veo prudente en estos momentos las llamadas y los mensajes para hablar de hacer contratos y bailes. Debemos de acatar y tomar con cordura la difícil situación que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID 19 “Coronavirus”. Aquí en USA por ahora y hasta Mayo si tenemos suerte, no hay Yiyo, no hay Sergio, no hay Bulin, no hay Fefita, no hay Raymond & Miguel, no hay Teodoro, no hay El Tonto. Yo hablo por los míos, Cero baile, cero deposito. #NoBulto. Dios mediante volvemos al Mambo en mayo. @yiyosaranteoficial @sergiovargas3 @bulin47_oficial @laviejafefard @raymondpozoofficial @miguelcespedesofficial @teodoro_reyesoficial @soyeltonto”, escribió.