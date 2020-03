$!Artistas reaccionan ante la muerte de El Cieguito de Nagua

Diversos artistas de la escena típica y la música en general han lamentado la partida del destacado músico típico Bartolo Alvarado, mejor conocido como El Cieguito de Nagua, quien murió la noche de este viernes en la ciudad de Nueva York, luego de permanecer ingresado desde la mañana en un hospital de Brooklyn, donde estuvo en estado crítico.

El deceso lo confirmó la esposa del merenguero típico al periodista Samir Saba. El artista, padecía problemas renales, hipertensión y diabetes, tenía 73 años de edad.

La primera en reaccionar fue la Gran Soberana, Fefita la Grande, quien confesó estar sin palabras con la noticia. “Bartolo mi cieguito de Nagua, Bartolo Alvarado. Me siento tan mal señores que no me sale ni siquiera las letras para escribir lo mal que me siento tanto dolor, no puede ser posible para toda una comunidad del merengue típico. Dios mío solo te pido que le dé una cristiana sepultura y que le de paz a su alma y conformidad a toda su familia incluyéndonos a nosotros los músicos típicos”, escribió la Vieja Fefa en su cuenta de Instagram con una imagen de su colega.

Mientras que el “Rey de la bachata”, Romeo Santos, se hizo eco de la partida de Alvarado en su cuenta de Instagram. Al compartir un video de una presentación del longevo músico, escribió: “Que descanse en paz esta gloria de la música típica. Mucha fuerza y solidaridad para sus seres queridos. Ahora gozarán en el cielo con El Cieguito De Nagua”.

Raquel Arias, intérprete del exitoso tema “¿Por qué te fuiste dulce amor?”, recordó con tristeza que su primer acordeón se lo regaló el Cieguito de Nagua. “DESCANSE EN PAZ MI QUERIDO BARTOLO. Cuanto siento la partida de este señor, Bartolo Alvarado (El Ciego de Nagua), quien fue la persona que me regaló mi primer acordeón en mis inicios y siempre estaré agradecida con él. Siempre vivirá en nuestros corazones ♥️ ¡Dios le de fortaleza a la familia Alvarado!”, manifestó la merenguera típica en su cuenta de Instagram.

En tanto que el merenguero Pochy Familia lo calificó como una grande de su género. “Se nos fue un grande.... el Cieguito de Nagua... ninguna brisa apagará tu luz.... gracias por enseñarnos tanto”.

El merenguero típico Krisspy lo recordó precisamente con un homenaje que le realizó al fenecido intérprete de “Ese diente de oro” mientras estaban en un estudio de grabación.

A continuación su anécdota: “Jamás podré olvidar aquel día, un 14 de mayo del 2003, cuando se me ocurrió hacer un homenaje a esta gran estrella de la música típica. No duró ni un segundo para decirme: "yo quiero cantar en el tema también. El placer es mío por grabar con un joven tan talentoso como tú". Me sentí muy emocionado al escuchar que un artista de tanta trayectoria se expresara así de mí. Hoy lamento mucho la partida de don Bartolo Alvarado, "El ciego de Nagua". Su forma de tocar el acordeón, su forma de cantar el merengue típico quedará en nuestros corazones por siempre.

Qué bueno que pude hacerle su homenaje en vida y que usted lo haya podido disfrutar. Que el todo poderoso lo tenga en un bonito lugar. Paz a su alma”.

Oriundo de La Jaguita, del municipio de Nagua, provincial María Trinidad Sánchez nació el 10 de enero de 1947. Se inició profesionalmente en el 1973 y popularizó los éxitos “La luz”, “A quien no le gusta eso” y "Ese diente de oro".

En el 2018, fue reconocido por el Centro Cuesta Nacional (CCN) como "Orgullo de mi tierra" en la quinta edición del proyecto.

Alvarado fue resaltado por una vida dedicada a enaltecer uno de los principales activos culturales de la nación y quien a través de sus composiciones y su acordeón logró inmortalizar la música nuestra, el merengue típico.