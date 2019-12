Artistas revelan cómo será su Nochebuena

La mayoría de los artistas hacen una pausa el 24 de diciembre para compartir la cena de Nochebuena con sus familiares. Unos la celebran con el colorido de la época y otros extrañan a los seres queridos que ya no están.

Milly Quezada, Jochy Santos, Hony Estrella, Evelyna Rodríguez, José Peña Suazo y José Antonio Rodríguez comparten con los lectores de Diario Libre como pasan su noche buena.

El presentador de televisión y productor de programas de radio, Jochy Santos, el merenguero y músico José Peña Suazo, el cantautor y embajador dominicano ante Unesco, José Antonio Rodríguez, la actriz y presentadora de televisión Evelyna Rodríguez y a presentadora Hony Estrella revelan cómo pasarán la Nochebuena este 24 de diciembre.

Jochy Santos, conductor de los programas “Es temprano todavía” y “El mismo golpe” no falla en su juntadera familiar. “La Nochebuena como siempre es una cena junto a mis padres y la familia...se detiene el consumo etílico, lo cojo muy suave. Yo tengo la teoría de un amigo de que el que regularmente se toma sus tragos no tiene que esperar al 24 para tomar... ahora, mañana 25 estoy activo en el Mirador del Sur”.

Vladimir Dotel, líder de Ilegales, se junta con sus familiares y amigos en esta época del año. “La Navidad es tiempo de reencontrarnos con nuestros seres queridos, de dar nuestro mejor abrazo nuestra mejor sonrisa, de recordar a lo que ya no están con nosotros con felicidad Es tiempo de reflexión, de unión, de esperanza . Es tiempo de poner todo en manos De Dios . Feliz Navidad y próspero año nuevo”, fueron las palabras que compartió con los lectores de DL.

Para el cantante, compositor y músico José Peña Suazo el color de la Navidad cambió cuando sus padres fallecieron.

“En Nochebuena me quedo en la capital porque me causa mucha tristeza ir a Cotuí después del fallecimiento de mis padres. Cada vez que viajaba iba a pasarme las navidades con ellos. Ceno en mi casa con mi familia, pero no es que me sienta mal... pero uno extraña a sus seres queridos”, dijo.

Esta fiesta de fin de año tiene un color gris para Milly Quezada y toda su familia luego del fallecimiento de su hermano, Rafael Quezada, fundador de “Los Vecinos”.

“Cenando entre familia esta noche habrá una silla vacía... nos hemos compuesto todos para darle de apoyo a la familia de Rafelito en este comienzo de “primicias tristes” en lo eran 365 días que enfrentan ... Estamos dándole la Navidad que los chiquitines esperan con ilusión de parte nuestra y como corresponde. Damos gracias a Dios por todo, aún en medio de duelo recordando que Cristo vino a pagar una deuda mortal de la humanidad que nos debe hacer deudores de su Amor Incondicional”, comentó la intérprete de “Volvió Juanita”.

El cantante y compositor José Antonio Rodríguez, embajador de la República Dominicana en Unesco, se reúne con los suyos en París. “Mantengo la tradición de la cena en familia. Trato de reunir a mis hijos y ahora nietas. Claro que todo ha cambiado por la distancia, pero mantenemos el contacto con cinco horas de diferencia. O sea que cuando aquí cenamos allá almuerzan y cuando allá cenan aquí dormimos. ¡Tremendo despelote!”.

La actriz y conductora de televisión Evelyna Rodríguez se reencuentra con la familia en su Mao, Valverde. “Pues en Nochebuena siempre me la paso en mi pueblo natal, en familia con mis padres, mis tíos, abuela y todos los primos”, comentó.

Hony Estrella, quien incursiona en la política en la Fuerza del Pueblo, ha venido desarrollado una actividad social en los últimos años con personas necesitadas el 24 de diciembre y este año no será diferente. “Desde hace un tiempo celebro la Navidad a varias madres de diferentes barrios, es tratar de hacerle una Navidad diferente a esas personas y es algo que vengo haciendo desde hace un tiempo. Hoy tenemos una cena en la circunscripción número uno. Luego compartiré con mi hija, mi padre, mi madre, mis hermanos y la familia. Doy las gracias y entender todo lo que Dios me ha dado. Yo lo que quiero es replicar las cosas positivas que tengo”, dice.