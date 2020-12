$!Asaltan a Yiyo Sarante; lo encañonaron y lo despojaron de joyas, celulares y 500 mil pesos

La delincuencia sigue afectando a la población dominicana, y en esta ocasión un artista se ha convertido en la más reciente víctima.

Se trata de Yiyo Sarante, quien se desplazaba por la avenida España, donde construye un negocio para pagarle a los obreros y fue asaltado mientras bajaba de su vehículo.

Según lo informado por una fuente a Diario Libre, dos delincuentes entraron en un motor, lo encañonaron y lo despojaron de joyas, celulares, 5000 mil pesos

El hecho ocurrió este miércoles 23 de diciembre a las dos de la tarde.

Se informó que están haciendo un levantamiento de video.

El cantante mostró su indignación en su cuenta de Instagram.

“Mi gente acabo de ser asaltado hace unos minutos, en una obra que estoy haciendo en la avenida España, próximo a Zutros y Pitbull autodetailing, llegaron dos individuos con mascarillas, un folder, ambos con pistolas nos apuntaron sorprendiendo a mi padre, los obreros y a mí, me despojaron de RD $500,000.00 en efectivo, prendas valoradas en más de RD$1,000,000 y mi celular”.

El intérprete de “Un hombre normal” expresó con impotencia que no es justo que lo despojen de todo lo que se ha ganado trabajando honradamente.

“Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente NO es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias, que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento”, dijo el cantante.