Asesinatos, depresión y años de insomnio: Rene Pérez, “Residente”, se confiesa con Zoé Saldaña

El nuevo disco de René Pérez, Residente, exintegrante de Calle 13, ha sido para él una catarsis, donde ha confesado a sus seguidores sus miedos, enfermedades y aspectos íntimos que sólo sus cercanos o el mismo conocían.

En ese contexto, el también compositor ha seleccionado un grupo de amigos para hablar un poco más del proceso creativo del disco al que decidió llamar con su nombre. La primera de ellas fue la actriz estadounidense de origen dominicano Zoé Saldaña.

Entre otras cosas le confesó que el número telefónico que, constantemente menciona y que le gustaría escuchar que contesten, es el que tenía su familia en su casa de la infancia.

“755-0802 es el número de mi casa, donde yo me crié. Yo sé que no existe ese número y nadie me va a contestar, pero me encantaría poder llamar a ese número y que alguien me contestara. No es que quiera volver a un lugar sino a ser yo, porque de volver al pasado no existiría mi hijo Milo, quizás volver a sentirme como cuando no era famoso y todo era más sencillo”, reiteró.